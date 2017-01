Kärntner bei Urinieren von eigenem Pkw überrollt

Ein 17 Jahre alter Autolenker aus Kärnten ist in der Nacht auf heute in Sankt Ulrich im Lavanttal (Kärnten) von seinem Fahrzeug überrollt und schwer verletzt worden. Er hatte am Straßenrand angehalten, um seine Notdurft zu verrichten.

