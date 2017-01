Künftiger US-Außenminister kappt Beziehung zu ExxonMobil

Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson kappt alle finanziellen Verbindungen zum Energiekonzern ExxonMobil, dessen Chef er bis vor Kurzem war.

Wie das Unternehmen gestern mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Tillerson und ExxonMobil geschlossen. Laut dieser wird Tillerson den Wert von zwei Millionen Aktien des Konzerns in einen von Dritten verwalteten Fonds transferieren.

Verzicht auf Bezüge

Vorgesehen ist außerdem, dass Tillerson auf einen Bonus in Höhe von 4,1 Millionen Dollar (3,9 Mio. Euro) sowie auf andere Bezüge und Vorteile verzichtet. Der 64-jährige Manager hat sich zudem verpflichtet, die mehr als 600.000 ExxonMobil-Aktien aus seinem Besitz zu verkaufen und in den kommenden zehn Jahren nicht in der Erdöl- oder Erdgasbranche tätig zu werden. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson Mitte Dezember als Außenminister nominiert.

Streit über Guantanamo

Zum Ende der Amtszeit von Präsident Barack Obama rückt auch das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba in den Fokus. Obama kündigte an, weitere Insassen zu entlassen. Über Twitter konterte Trump: „Das sind extrem gefährliche Menschen, und es sollte ihnen nicht erlaubt werden, in den Kampf zurückzukehren.“ Der Republikaner hatte im Wahlkampf angekündigt, Guantanamo geöffnet zu lassen und es sogar mit weiteren Häftlingen zu füllen.

Ähnlich geteilt sind die Ansichten zu Obamas Gesundheitsreform: Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte, die zuständigen Ausschüsse hätten bis zum 27. Jänner Zeit, Gesetze zur Abschaffung von „Obamacare“ zu verabschieden. Dann würde eine einfache Mehrheit im Senat reichen, um die Reform auszuhöhlen, wie die „New York Times“ berichtete.