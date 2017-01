Protest für Freilassung von israelischem Soldaten

Heute soll der wegen Totschlags angeklagte israelische Soldat Elor Asaria sein Urteil erhalten. Zuvor protestierten laut Polizei Hunderte in Tel Aviv für seine Freilassung. Die Demonstranten blockierten zeitweise die Straße, zwei Personen wurden festgenommen.

Der damals 18-jährige Sanitätssoldat Asaria hatte im März des vergangenen Jahres in Hebron einem auf dem Boden liegenden Attentäter in den Kopf geschossen. Der Vorfall, den ein palästinensischer Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt hatte, sorgte in Israel für eine heftige Kontroverse.

Asaria drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Die Verkündung des Strafmaßes wird allerdings erst innerhalb der nächsten Wochen erwartet.