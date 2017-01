Schlaue Haarbürsten und Futterautomaten

Die Customer Electronics Show (CES), eine der größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik, öffnet am Donnerstag in Las Vegas ihre Pforten. Die 50. Ausgabe verspricht einmal mehr eine Fülle technischer Neuheiten von Herstellern aus 150 Ländern. Virtuelle Realität (VR) wird dabei ebenso ein großes Thema sein wie aktuelle Errungenschaften der Autoindustrie. Und die CES wird beweisen, dass der Innovationsdrang der Unternehmen mitunter an den Verbraucherbedürfnissen vorbeischrammt - etwa in Form einer smarten Haarbürste mit Analyse-App. Die Entwickler haben aber auch an Katzen gedacht.

