Kultband The KLF gibt mysteriöse Lebenszeichen

Das britische Musikduo The KLF hat sich nach etlichen Jahren der musikalischen Abstinenz mit kryptischen Botschaften zu Wort gemeldet. Die Band stellte ein 43-minütiges Video mit wirrem Begleittext online, das bei Fans Spekulationen über ein Comeback auslöste.

In den kryptischen Zeilen wird darauf verwiesen, dass vor genau 30 Jahren The Justified Ancients of Mu Mu gegründet wurde - so der erste Bandname des Duos Bill Drummond und Jimmy Cauty.

Die beiden nehmen Bezug auf ihre legendäre Aktion 1994, also vor 23 Jahren, als sie eine Million Pfund aus ihren Platteneinnahmen auf einer schottischen Insel verbrannten. Die Zahl 23 spielt in der Band eine tragende Rolle, so fand das Happening am 23. August 1994 statt, die Aufführungen ihres Films darüber starteten jeweils an einem 23. eines Monats.

Auch in Songs nahm das Duo immer wieder Bezug auf Zahlenmystik und bediente sich bei der verschwörungssatirischen Romantrilogie „Illuminatus!“

Ende mit großem Knall

The KLF galten als subversivster Act der Musikgeschichte. Drummond und Cauty waren Pioniere des Samplings, also der Arbeit mit musikalischen Versatzstücken. Ihre frühen Werke brachten ihnen zahlreiche Klagen von Musikern ein, deren Songs sie verwendeten.

Anfang der 90er Jahre landeten die beiden dann einige Dance-Hits, darunter „What Time Is Love?“ und „Justified and Ancient“. Schon zuvor hatten sie „The KLF – Das Handbuch – Der schnelle Weg zum Nummer-eins-Hit“ veröffentlicht - auch heute noch ein Buchklassiker zur Popindustrie.

1992 traten sie bei der Verleihung der Brit Awards mit einer entstellten Version ihres Hits „3 A. M. Eternal“ auf, schossen mit Platzpatronen ins Publikum und gaben ihre Auflösung bekannt: „The KLF has now left the music Business.“

Sie veranlassten auch, sämtliche ihrer Tonträger aus dem Verkauf zurückzuziehen. Für einige Kunstaktionen und Musikprojekte fanden die beiden in den folgenden Jahren noch zusammen, gingen aber im Wesentlichen getrennte Wege.