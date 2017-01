Inflation in Euro-Zone zog zuletzt an

Die Inflation im Euro-Raum hat im Dezember deutlich angezogen. Wie das EU-Statistikamt Eurostat heute mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 1,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Das ist nicht nur mehr als die im November gemessene Inflationsrate von 0,6 Prozent. Darüber hinaus ist es die höchste Inflationsrate seit September 2013. Deutlich teurer als vor einem Jahr war Energie.

Mit dem jüngsten Preisanstieg nähert sich die Inflation der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) zumindest ein Stück weit an. Die EZB strebt für den Euro-Raum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an, die sie seit etwa drei Jahren nicht mehr erreicht hat. Das ist ein Grund, warum die Notenbank ihre Geldpolitik in den vergangenen Jahren stark gelockert hat.