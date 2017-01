China investiert 110 Mrd. Euro in Bahnnetz

China will auch im laufenden Jahr sein Eisenbahnnetz kräftig erweitern. Die Regierung nehme dafür wie schon 2016 umgerechnet rund 110 Mrd. Euro in die Hand, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua heute. Geplant sei der Bau von 2.100 Kilometern neuer Gleise vor allem in Zentralchina und im Westen des Landes.

Etwa 4.000 Kilometer Schiene sollen an das Stromnetz angeschlossen werden, berichtete die Agentur unter Berufung auf den nationalen Bahnbetreiber. Zwischen 2016 und 2020 sollen rund 482 Mrd. Euro in das Eisenbahnnetz fließen. Zuletzt hat die Regierung in Peking verstärkt Bauprojekte genehmigt, um die Wirtschaft anzukurbeln.