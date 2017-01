Fußball: Chelsea greift bei Spurs nach Rekord

Ein Sieg fehlt Chelsea noch, um sich zum alleinigen Rekordhalter in der Premier League zu küren. Gewinnen die „Blues“ heute im Schlager bei Tottenham, würde das Team von Antonio Conte den Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Liverpool nicht nur auf acht Punkte ausbauen, sondern den bereits 14. Erfolg in Serie einfahren. Der Italiener ist allerdings gewarnt. „Im Vorjahr hätten sie Meister werden können, und in dieser Saison haben sie eine noch stärkere Mannschaft“, sagte Conte vor dem Duell mit den Spurs.

