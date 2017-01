Israelische Politiker fordern Freilassung

Nach der Verurteilung eines israelischen Soldaten, der einen verletzten palästinenischen Angreifer mit einem Kopfschuss getötet hat, gehen die Wogen in Israel hoch. Ein Militärgericht in Tel Aviv hatte Elor Asaria (20) am Mittwoch wegen Totschlags schuldig gesprochen, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Vor dem Gerichtsgebäude kam es zu Protesten. Mitglieder von Israels Rechtsregierung forderten einen Straferlass für Asaria. Palästinenservertreter übten ebenfalls Kritik und nannten den Prozess eine „Farce“.

