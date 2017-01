Asylwerber: Zahl freiwilliger Rückkehrer steigt

Österreichweit haben die Mitarbeiter der Caritas 2016 nach Angaben der Nachrichtenagentur Kathpress mehr als 3.500 Asylwerber bei der freiwilligen Rückkehr in ihr Heimatland unterstützt - nach 2.000 im Jahr 2015. Ein häufiger Grund für diese Entscheidung sind Probleme der Familie daheim in Krisengebieten. In Vorarlberg waren es verglichen mit dem Jahr davor doppelt so viele freiwillige Ausreisen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at