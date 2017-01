Syrien-Gespräche in Kasachstan am 23. Jänner

Die neuen syrischen Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen laut türkischen Angaben am 23. Jänner beginnen.

Zur Vorbereitung erwarte die Türkei Anfang nächster Woche russische Experten in Ankara, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. „Wir werden uns sehr um eine politische Lösung bemühen“, sagte er. Bisher hatte es geheißen, das Treffen in Astana solle am 15. Jänner beginnen.

Die Türkei und Russland hatten eine Waffenruhe ausgehandelt, die am Freitag in Kraft getreten war. Aufständische werfen den Regierungstruppen jedoch permanente Verstöße gegen die Feuerpause vor. Zwölf Milizen stoppten deswegen sämtliche Vorbereitungsgespräche für die Verhandlungen in Astana. Russland unterstützt Syriens Machthaber Baschar al-Assad, die Türkei sunnitische Rebellen.