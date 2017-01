Le Pen will Euro durch Vorgängersystem ECU ersetzen

Die Länder der Euro-Zone sollten nach Worten der französischen Präsidentschaftsbewerberin Marine Le Pen ihre Einheitswährung aufgeben und zu einem gemeinsamen System nationaler Währungen zurückkehren. Die Chefin des rechtsextremen Front National sagte der Nachrichtenagentur Reuters heute außerdem, im Falle ihrer Wahl würden die Staatsschulden des Landes in eine neue französische Währung umgerechnet.

Mit ihren Bemerkungen spielte Le Pen auf die vor der Euro-Einführung 1999 in der Europäischen Gemeinschaft (EG) gebräuchliche Europäische Währungseinheit (European Currency Unit, ECU) an. Ihr Wert war an einen Korb nationaler europäischer Währungen gekoppelt.

Le Pen hatte sich bereits mehrfach für einen Euro-Austritt Frankreichs ausgesprochen, Details bisher aber offengelassen. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl findet am 23. April statt. Le Pen hat gute Aussichten, es in die voraussichtliche Stichwahl zu schaffen, die dann am 7. Mai stattfinden würde.