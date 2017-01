Brandstetter prüft Änderungen im Verbotsgesetz

Justizminister Wolfgang Brandstetter lässt mögliche Änderungen des Verbotsgesetzes prüfen. Im Ö1-Mittagsjournal kündigte Brandstetter an, er wolle sich beim deutschen Max-Planck-Institut eine internationale Expertise holen, ob der Straftatbestand der nationalsozialistischen Wiederbetätigung ausgeweitet werden soll.

Anlass dafür ist die Entscheidung des Weisungsrates an die Staatsanwaltschaft Wels, von der rechtskräftigen Wiederbetätigungsanklage gegen einen Anwalt zurückzutreten, der in einem Plädoyer Vergasungen im Konzentrationslager Mauthausen in Zweifel gezogen hatte. Diese Entscheidung hat Brandstetter neuerlich verteidigt.

„Unmut zu Recht“

Nun schloss der Justizminister eine Gesetzesänderung nicht aus. „Vielleicht braucht es legistische Änderungen, ich weiß es nicht“, sagte Brandstetter. Vielleicht könne man auch schon mit der geplanten Änderung der Geschworenengerichtsbarkeit vieles abfangen. Man sei aber gut beraten, sich an internationale Experten zu halten.

Er habe dabei an das Max-Planck-Institut in Freiburg gedacht. Dieses solle sich anschauen, „warum das in Österreich schiefläuft - insofern, als es immer wieder Entscheidungen gibt, die zu Recht Unmut hervorrufen“. Er sei ja selbst „auch alles andere als glücklich über solche Entscheidungen“, sagte Brandstetter.