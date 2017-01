Ski alpin: Weltcup feiert 50. Geburtstag

Am 5. Jänner 1967 hat das erste Rennen im Rahmen eines alpinen Skiweltcups stattgefunden, gefeiert werden 50 Jahre Weltcup rund um die Rennen diese Woche in Zagreb. Gesamtsieger aus fast allen Jahrzehnten bestreiten heute (19.10 Uhr, live in ORF Sport +) einen Showbewerb in der Innenstadt der kroatischen Hauptstadt. Grund genug, die Erfolgsstory unter die Lupe zu nehmen: von den Anfängen bis zum millionenschweren Profizirkus der Gegenwart.

