Türkei: Attentäter von Istanbul identifiziert

Laut Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu hat die Türkei die Identität des flüchtigen Attentäters von Istanbul geklärt. Cavusoglu machte aber keine näheren Angaben. Zuvor hatten Medien berichtet, es handle sich bei dem Mann um einen Kirgisen mit Kampferfahrung in Syrien.

Zudem nahm die Türkei in Zusammenhang mit dem Anschlag auf den bekannten Nachtclub Reina mit 39 Toten in der Nacht auf heute fünf mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fest.

