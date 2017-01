Tunesische Behörden heben weitere „Terrorzelle“ aus

Die tunesischen Behörden haben nach eigenen Angaben eine „Terrorzelle“ zerschlagen, die Jugendliche für Dschihadistengruppen rekrutiert haben soll. Wie das Innenministerium heute mitteilte, wurden 13 Verdächtige im Alter zwischen 22 und 43 Jahren tags davor in Hergla nördlich der Küstenstadt Sousse festgenommen. Sie sollen „geheime Treffen in einer Moschee“ in Hergla abgehalten haben.

Die Festgenommenen hätten gestanden, zwölf Jugendliche rekrutiert und in Konfliktgebiete wie Syrien, den Irak und Libyen geschickt zu haben. Den Angaben zufolge wurden damit seit dem 25. Dezember mehr als 70 mutmaßliche Dschihadisten in sieben Einsätzen festgenommen.

Seit der Revolution in Tunesien im Frühling 2011 gab es in dem nordafrikanischen Land eine Reihe islamistischer Anschläge. Im März 2015 wurden bei einem Angriff auf das Bardo-Nationalmuseum in Tunis 21 ausländische Touristen getötet. Drei Monate später töteten bewaffnete Angreifer am Strand von Sousse 38 Menschen. Dazu bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).