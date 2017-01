Toyota und Ford gründen Konsortium für vernetztes Fahren

Die Autohersteller Toyota und Ford haben mit mehreren anderen Unternehmen ein Konsortium zum vernetzten Fahren gegründet. Der Zusammenschluss namens SmartDeviceLink-Konsortium solle Verbrauchern mehr Wahlmöglichkeiten bieten, „sich auf der Straße zu verbinden“ und die Datenübertragung vom Fahrzeug auf das Smartphone zu kontrollieren, teilten die Unternehmen heute mit.

Beteiligt seien auch die japanischen Hersteller Mazda Motor, Fuji Heavy Industries und Suzuki Motor sowie mehrere Zulieferer.

SmartDeviceLink heißt die Fahrzeugtechnologie einer Tochterfirma von Ford. Toyota hatte sich vor einem Jahr entschieden, sie in seinen Autos einzubauen. Die Technologie ermöglicht, dass ein Autofahrer sein Smartphone mit dem Fahrzeug verbindet und beispielsweise über Spracherkennung E-Mails diktiert und einen neuen Radiosender einstellt. Auch die Analyse von Kilometerständen ist darüber möglich.

Open-Source-Produkt

Die Technologie ist ein Open-Source-Produkt, verfügt also über einen offenen Quellcode. Sie stellt damit eine Alternative zu Technologien von Apple und Google dar.

Das Konsortium setzt darauf, mit SmartDeviceLink die Kontrolle über den Zugang zu Fahrzeugdaten durch Apps behalten zu können. Die Technologie soll sich zudem stärker verbreiten. Toyota und Ford arbeiten bereits seit 2011 an „neuen Standards“ für die Telematik an Bord von Fahrzeugen.

BMW will 40 autonome Fahrzeuge testen

BMW will unterdessen demnächst rund 40 selbstfahrende Fahrzeuge in Europa und den USA auf die Straße bringen. Die Tests mit dem Chipriesen Intel und dem auf Technik für autonomes Fahren spezialisierten Zulieferer Mobileye sollen im zweiten Halbjahr beginnen, sagte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich vor Beginn der Technikmesse CES in Las Vegas.

Die drei Unternehmen hatten Mitte 2016 eine Kooperation geschlossen, Intel war am Vortag zusätzlich beim Kartendienst Here von BMW, Daimler und Audi eingestiegen. Intel-Chef Brian Krzanich sagte in Las Vegas, die Partner wollten eine offene Plattform schaffen, auf der auch andere Unternehmen von ihren Forschungsergebnissen profitieren könnten.