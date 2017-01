Länder wollen einheitlichen Jugendschutz

Die Bundesländer signalisieren Gesprächsbereitschaft für ein bundesweit einheitliches Jugendschutzgesetz. Ausgehend vom Vorschlag von Familienministerin Sophie Karmasin für eine Verschärfung des Rauchverbots für Jugendliche und eine Anhebung der Altersgrenze von 16 auf 18 Jahre zeigen sich die zuständigen Länder einer bundesweiten Regelung gegenüber aufgeschlossen.

Auch gemeinsame Alkoholbestimmungen

Ein einheitliches Jugendschutzgesetz würde nicht nur Rauchverbote, sondern auch andere Bereiche wie Ausgehzeiten und Alkoholverbote bei Jugendlichen betreffen, die in den Ländern derzeit teils unterschiedlich geregelt werden.

In Wien würde man ein einheitliches Jugendschutzgesetz jedenfalls begrüßen: „Wien ist immer ein Befürworter einer einheitlichen Regelung gewesen“, hieß es aus dem Büro von Jugendstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). Wien, Niederösterreich und das Burgenland haben ihre Jugendschutzbestimmungen bereits vor Jahren harmonisiert.

„Wir sind der Meinung, dass eine einheitliche Regelung aller Länder ein sinnvolles Ziel ist“, sagte eine Sprecherin von Frauenberger. Wie diese im Detail ausschauen könnte, müsse man besprechen. Sollte es einen Vorstoß in Richtung einer Vereinheitlichung geben, sei Wien auf jeden Fall gesprächsbereit.

Auch der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ) sprach sich für eine einheitliche Regelung des Jugendschutzgesetzes in Österreich aus. „Der Nationalrat soll beschließen, dass diese Kompetenz auf den Bund übertragen wird. Kein Mensch versteht es, warum etwa die Ausgehzeiten im Burgenland anders sind als in der Steiermark“, sagte Schickhofer.

Auch sei es unverständlich, dass etwa ein Rauchverbot in Wien anders geregelt werde als in Vorarlberg und der Steiermark. Für einen Beschluss auf Bundesebene brauche man auch die Zustimmung von Grünen und FPÖ, sagte der für Jugendfragen zuständige Schickhofer.

Vor vier Jahren gescheitert

Schon vor knapp vier Jahren gab es einen Vorstoß einiger Länder für eine bundeseinheitliche Regelung, der am Ende doch wieder gescheitert war. Schickhofer sei damals gegen eine Vereinheitlichung gewesen, weil nicht alle Bundesländer an Bord gewesen seien und es auch nur um einige Aspekte gegangen sei. Das Gesetz sei aber für ganz Österreich notwendig, so der Landeshauptmann-Stellvertreter.