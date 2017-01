Ukraine droht Marine Le Pen mit Einreiseverbot

Wegen Äußerungen über die von Russland annektierte Halbinsel Krim droht die Ukraine der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen mit einem Einreiseverbot. Mit ihrer respektlosen Aussage wiederhole die Französin russische Propaganda, teilte das Außenministerium in Kiew heute mit. Le Pen hatte gesagt, dass Russland die Krim aus ihrer Sicht nicht illegal von der Ukraine annektiert habe.

Russland hat sich die Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 einverleibt. Die EU und die USA sehen darin einen Völkerrechtsbruch und haben Sanktionen gegen Russland verhängt.

„Es gab ein Referendum, die Bewohner der Krim wollten Russland beitreten“, meinte die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen Partei Front National (FN) tags davor in einem Interview der französischen Sender BFMTV und RMC. Sie sehe nicht, was es rechtfertigen würde, dieses Referendum infrage zu stellen. Aus Kiew hieß es, solche Erklärungen hätten Folgen, „wie auch schon im Falle einzelner französischer Politiker, denen die Einreise in die Ukraine verboten wurde“.