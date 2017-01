„Werden unser Versprechen einhalten“

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat es im Wahlkampf bereits angekündigt, jetzt erklären die Republikaner die Abschaffung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge „Obamacare“ zur Priorität. „Wir werden unser Versprechen an das amerikanische Volk einhalten. Wir werden Obamacare rückgängig machen“, sagte der künftige US-Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch im US-Kongress in Washington. Der Führer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, forderte indes konkrete Pläne.

Lesen Sie mehr …