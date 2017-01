UNO zeigt sich vor Zypern-Gesprächen zuversichtlich

Vor den für Montag geplanten neuen Gesprächen zur Überwindung der Teilung Zyperns hat sich der Sondergesandte des UNO-Generalsekretärs für die Zypern-Frage, Espen Barth Eide, optimistisch geäußert. Die Bedingungen zur Überwindung der Teilung seien „besser als je zuvor“, sagte der Norweger nach einem Treffen mit dem griechischen Außenminister Nikos Kotzias Reportern in Athen.

Föderaler Staat wird angestrebt

Zypern ist seit einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Die Republik im griechisch-zyprischen Süden ist seit 2004 EU-Mitglied. Der von türkischen Truppen besetzte Norden wird nur von Ankara anerkannt.

Angestrebt wird ein föderaler Staat mit zwei gleichberechtigten Bundesländern. Hauptstreitpunkte sind Sicherheitsthemen und Territorialfragen. Eide geht davon aus, dass die neuen Gespräche in Genf nicht zur endgültigen Lösung führen. Sie könnten aber den Rahmen für diese schaffen.

Gespräche gehen in entscheidende Phase

Nach 19 Monaten intensiver Gespräche geht es kommende Woche in Genf in die entscheidende Phase: Zunächst sind am 9. Jänner dreitägige Beratungen zwischen den türkischen und griechischen Zyprioten geplant. Am 12. Jänner soll es dann zu einer Konferenz kommen, an der neben den Zyprioten auch die Garantiemächte Türkei und Griechenland und die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien teilnehmen sollen.

Sollten sich griechische und türkische Zyprioten kommende Woche oder später einigen, dann muss noch die Lösung von den beiden Volksgruppen in getrennten Abstimmungen gebilligt werden.