Häupl kündigt weitere Investitionen in Wien an

Zur Personaldebatte will sich Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) im „Wien heute“-Jahreswechselinterview nicht äußern. In den kommenden Jahren würde Wien weiter investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln, auch durch neue Schulden, so Häupl.

