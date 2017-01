Autoabsatz in USA 2016 wohl auf Rekordhoch

Nach einem starken Dezember dürfte der Autoabsatz in den USA im Vorjahr den 2015 aufgestellten Rekord von 17,5 Millionen Fahrzeugen brechen. Angesichts niedriger Benzinpreise und günstiger Zinsen kauften viele Amerikaner einen Neuwagen, insbesondere SUV und Pick-ups waren gefragt.

2017 könnte ein weiteres Rekordjahr werden, zeigte sich General-Motors-Chefökonom Mustafa Mohatarem zuversichtlich. Die Stimmung der Verbraucher sei gut, die wichtigsten Konjunkturindikatoren positiv.

Rückgänge bei FiatChrysler und VW

Der größte US-Autoerzeuger General Motors steigerte den Absatz im Dezember um zehn Prozent auf 319.000 Fahrzeuge, die Nummer zwei Ford schaffte dagegen nur ein Plus von 0,3 Prozent auf knapp 240.000. Toyota übergab rund 223.000 Fahrzeuge an die Kunden, ein Plus von zwei Prozent. Bei FiatChrylser schrumpften die Verkäufe um zehn Prozent auf rund 193.000 Wagen.

Nach dem Absatzeinbruch im Vorjahresmonat im Zuge des Dieselskandals steigerte Volkswagen die Verkäufe im Dezember 2016 um 20 Prozent auf gut 37.000 Fahrzeuge. Auf Jahressicht gingen die Verkäufe jedoch um 7,6 Prozent auf 349.000 Wagen zurück.