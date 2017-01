Ski alpin: WM-Saison für Hütter vorbei

Nächster Rückschlag für das ÖSV-Team vor der alpinen WM im Februar in St. Moritz: Cornelia Hütter stürzte heute im Super-G-Training in Saalbach und zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Für die Steirerin ist die Saison damit vorbei. Vor Hütter hatte der ÖSV in diesem Winter schon die verletzten Eva-Maria Brem und Carmen Thalmann vorgeben müssen.

