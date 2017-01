US-Luftwaffe flog Angriff auf syrische Fatah al-Scham

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf die radikalislamische syrische Rebellengruppe Fatah al-Scham verübt, bei dem gestern nach Aktivistenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden sind. Das Bombardement in der nordwestsyrischen Provinz Idlib sei ein US-Angriff gewesen, sagte der Sprecher des US-Militärs in der irakischen Hauptstadt Bagdad, John Dorrian, heute.

Beobachter: Auch Führungsmitglieder getötet

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien hatte erklärt, dass bei dem Angriff auch Führungsmitglieder der Fatah al-Scham getötet worden seien.

Die Fatah al-Scham, die früher mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet war, machte die US-geführte Militärkoalition verantwortlich. Das Zentralkommando der US-Armee (Centcom) bestätigte AFP überdies einen Angriff in derselben Gegend. Der Luftangriff sei am 1. Jänner in der Nähe der Stadt Sarmada erfolgt. Zum Ziel machte Centcom keine Angaben.

Fortbestand der Waffenruhe fraglich

Laut der Beobachtungsstelle galt der Angriff zwei Fahrzeugen, die drei Anführer der Fatah al-Scham transportierten. Sie seien bei dem Angriff getötet worden. In Syrien war am Samstag eine Waffenruhe zwischen Regierung und einigen Rebellengruppen in Kraft getreten. Die Fatah al-Scham ist aber von der Waffenruhe ausgeschlossen. Wegen anhaltender Kämpfe schien der Fortbestand dieser Waffenruhe fraglich.