„The Happy Film“: Seelenstriptease eines Glücksritters

Nachdem Stefan Sagmeisters „Happy Show“ mittlerweile weltweit als erfolgreichste Grafikdesignausstellung aller Zeiten gilt, kommt nun der dazugehörige „Happy Film“ in die österreichischen Kinos. Der renommierte Vorarlberger Designer widmet sich darin der Frage, ob und wie man sein Glück selbst gestalten kann. In Selbstversuchen will er eine Formel für das Glück finden, scheitert aber sympathisch und uneitel an den alltäglichen Stolpersteinen des Lebens, die ihm bei seiner Suche in die Quere kommen.

