Vogelgrippe: Massentötung von Enten in Frankreich

Um die grassierende Vogelgrippeepidemie einzudämmen, tötet Frankreich massenhaft Enten im Südwesten des Landes. Betroffen seien Freiluftzuchttiere aus einer festgelegten Zone, teilte das Pariser Landwirtschaftsministerium heute mit. Die Aktion solle morgen beginnen und um den 20. Jänner abgeschlossen werden.

In Dutzenden Zuchtbetrieben nachgewiesen

Die europaweit kursierende Vogelgrippe hat sich seit Anfang Dezember massiv in französischen Zuchtbetrieben ausgebreitet. Bis gestern wurde die hochansteckende H5N8-Variante in 89 Zuchtbetrieben nachgewiesen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP will man nun Hunderttausende Enten töten, um die Situation zu stabilisieren.

Schon Ende 2015 war der französische Südwesten von zahlreichen Vogelgrippefällen des Erregers H5N1 betroffen gewesen. Wegen der neuen Epidemie hatte Frankreich den für Exporte außerhalb Europas wichtigen Status „frei von Vogelgrippe“ verpasst, den das Land sonst Anfang Dezember wiedererlangt hätte.