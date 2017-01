Bergisel-Abbruchspringen an Tande

Der Norweger Daniel Andre Tande hat heute den wegen schwieriger Windverhältnisse in nur einem Durchgang ausgetragenen dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen und sich die Führung in der Gesamtwertung geholt. Während der bisherige Leader Kamil Stoch nun knapp hinter Tande liegt, verlor Stefan Kraft mit Platz 18 wichtige Punkte.

