Sturm- und Schneewarnung für Österreich

Sturmtief „Axel“ hat in Deutschland an der Ostsee-Küste für große Schäden gesorgt. In den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kam es zu Überschwemmungen, viele Keller liefen voll, mehrere Personen wurden verletzt. Experten zufolge war es die stärkste Sturmflut seit 2006. Donnerstagfrüh entschärfte sich die Situation weitgehend - anders jedoch in Süddeutschland, wo starker Schneefall für Behinderungen sorgt. Auch Österreich blieb von „Axel“ nicht verschont - hier gilt weiter eine Sturm-, Schnee- und Kältewarnung.

