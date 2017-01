NHL: Grabner glänzt in Österreicher-Duell

Spektakuläres Österreicher-Duell in der National Hockey League (NHL): Michael Grabner hat gestern (Ortszeit) gleich zweimal getroffen und einen Assist verbucht. Beim 5:2 seiner New York Rangers über die Philadelphia Flyers und Michael Raffl agierte der Kärntner in Topform. Raffl leistete für die Flyers auch eine Vorlage, womit an vier von sieben Treffern ein Österreicher beteiligt war.

Mehr dazu in sport.ORF.at