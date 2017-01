Schluss mit Publikationsfetisch an WU Wien

Publizieren auf Teufel komm raus - das ist der übliche Weg, um an der Uni Karriere zu machen. Die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien versucht nun anderes: Bei neuen Professuren setzt sie die Forschungsleistung in Relation zum persönlichen Leben und zum Engagement an der Uni.

Mehr dazu in science.ORF.at