„La La Land“ Favorit bei Golden Globes

Sieben Wochen vor der Oscar-Verleihung stehen die Golden Globes am Wochenende im Rampenlicht. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse, die am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills verteilt werden, gelten als Barometer für die Oscar-Nacht.

Die Macher hinter „La La Land“ und „Moonlight“ haben dabei die besten Chancen auf einen Golden Globe.

Die nostalgische Musical-Romanze „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone als verliebtem Paar in Los Angeles ist mit sieben Nominierungen der Favorit. Die Geschichte von Jazz-Enthusiast Sebastian und der jungen Schauspielerin Mia holte unter anderem Nominierungen als beste Komödie/Musical-Film, beste Regie sowie Nominierungen für die beiden Hauptdarsteller.

Mit sechs Nominierungen geht das Independent-Drama „Moonlight“ ins Rennen, das in drei Kapiteln das Erwachsenwerden eines jungen schwulen Afroamerikaners in Florida schildert. Das Team um den schwarzen Regisseur Barry Jenkins kann unter anderem auf den Preis für das beste Filmdrama und für die beste Regie hoffen. Das Familiendrama „Manchester by the Sea“ hat fünf Gewinnchancen. Um den wichtigsten Globe für das beste Drama wetteifern auch „Hell Or High Water“, „Lion“ und „Hacksaw Ridge“.