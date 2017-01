Fast 40 Grad minus in Lappland - Zug bleibt stecken

Noch zu Silvester war es vielerorts in Schweden rekordwarm gewesen - dann hat der Winter zugeschlagen. Bevor die Eiseskälte aus dem Norden nach Österreich gezogen ist, hat sie Lappland in der Nacht auf heute Temperaturen von etwa minus 40 Grad beschert.

Am kältesten ist es in dem finnischen Ort Muonio nahe der schwedischen Grenze: Hier zeigt das Thermometer 41,7 Grad unter null an. Nur wenig wärmer haben es die Menschen mit minus 41,3 Grad im nordschwedischen Nikkaluokta.

Ein Stück weiter südlich ist am Abend ein Zug zwischen Kiruna und Lulea bei minus 39 Grad liegen geblieben. Erst am nächsten Morgen um 6.00 Uhr fuhr die Lok wieder. Menschen aus dem nächsten Dorf luden die gestrandeten Fahrgäste bis dahin zum Kaffee in ein Gemeindehaus ein. Der Kälterekord wurde dabei aber bei Weitem nicht geknackt. Im Februar 1966 war es in Vuoggatjalme nahe der norwegischen Grenze minus 52,6 Grad kalt.