Briefe von Diana werden versteigert

Prinz Harry machte stets in der Schule Ärger und Prinz William kuschelte ausgiebig mit seinem kleinen Bruder. Das geht aus Briefen hervor, die Prinzessin Diana in den 80er und 90er Jahren vertrauensvoll an ihren Butler Cyril Dickman schrieb.

Die Notizen der damaligen Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles werden bei einer Auktion in Cambridge versteigert. Sie sollen Medienberichten von heute zufolge pro Stück 300 bis 900 britische Pfund (etwa 350 bis 1.050 Euro) einbringen.

„William betet seinen kleinen Bruder an und verbringt die ganze Zeit damit, ihn endlos mit Umarmungen und Küssen zu überhäufen“, schrieb Diana (1961 - 1997) einige Tage nach Harrys Geburt 1984 an den Diener.

Auch Fotos, Weihnachtskarten und ein Stück verpackter Kuchen der Königin von ihrer Hochzeit mit Prinz Philip aus dem Jahr 1947 werden versteigert.

Vertrauter der Familie

Dickman war mehr als 50 Jahre Chefbutler in Buckingham-Palast. Er starb 2012 im Alter von 85 Jahren. Sein Verhältnis zur Königsfamilie war sehr eng. Die handschriftlichen Briefe hatten Verwandte entdeckt.