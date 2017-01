Berlin-Attentäter Amri war unter 14 Identitäten bekannt

Der Berliner Attentäter Anis Amri ist den deutschen Behörden unter 14 verschiedenen Identitäten bekannt gewesen. Das geht aus einem Bericht des Landeskriminaldirektors des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Dieter Schürmann, hervor.

In einer Sondersitzung des Innenausschusses des nordrhein-westfälischen Landtages schilderte Schürmann heute in Düsseldorf die Bemühungen der Behörden, dem Tunesier Vorbereitungen eines terroristischen Anschlags nachzuweisen.

Am Ende sei es allen Behörden von Bund und Ländern auch gemeinsam nicht gelungen, ausreichend konkrete Hinweise zusammenzutragen, die von der Justiz als Tatverdacht hätten gewertet werden können, sagte er. Dabei hätten die Ermittler „alle rechtlichen Befugnisse bis an die Grenze ausgeschöpft, um mögliche Gefahren abzuwehren“.

Amris Kontaktmann als „Gefährder“ eingestuft

Der am Dienstag festgenommene mutmaßliche Kontaktmann von Amri wurde Medieninformationen zufolge unterdessen nach dem Berlin-Anschlag als islamistischer „Gefährder“ eingestuft. Der 26-jährige Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Amri in einem Restaurant in Berlin gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR.

Gestern erging Haftbefehl gegen den Mann - allerdings wegen des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen. Der 26-Jährige wird verdächtigt, von Amris Plänen für den Anschlag gewusst zu haben, bei dem zwölf Menschen starben. Die Anhaltspunkte reichten aber „derzeit nicht für einen dringenden Tatverdacht aus“, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, gestern.