Sturm überspült ostfriesische Insel mit Spielzeugeiern

Vor zwei Stunden am Strand von #Langeoog ... die Ü-Eier liegen zu zehntausenden am Strand. Rechts das Ergebnis nach 2 Stunden mit 2 Händen den Müll sammeln. Der Plastikmüll muss so schnell wie möglich weck ... den bei jeder Flut geht es zurück ins Meer. Wenn zwei Hände soviel sammeln können, wieviel dann hundert Hände??? Also kommt zum Strand und sammelt mit.

A photo posted by Daniela Skrzypczak (@demipress) on Jan 5, 2017 at 1:29am PST