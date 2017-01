JFK-Flughafen wird um zehn Mrd. Dollar saniert

Der New Yorker Flughafen John F. Kennedy soll für viel Geld aufgemöbelt werden. Es würden rund zehn Milliarden Dollar (9,6 Mrd. Euro) investiert, um „das Erlebnis für die Passagiere zu verändern“, kündigte der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, gestern an. Der Zugang zum Flughafen und die Wege für die Fluggäste sollten einfacher werden.

Platzt aus allen Nähten

JFK ist berüchtigt, weil die Terminals häufig überfüllt und Flugverspätungen keine Seltenheit sind. Kritik gibt es auch an der Verkehrsanbindung nach Manhattan. Der Flughafen, einer der größten in den USA, kam im jüngsten weltweiten Ranking der Beratungsfirma Skytrax in Sachen Passagierkomfort nur auf Platz 59.

„Einst war John F. Kennedy ein Weltklasseflughafen, der den Neid des ganzen Landes auf sich zog“, sagte der Chef der Flughafenbehörde, Pat Foye. „Heute erstickt er am Verkehr und leidet unter veralteten Systemen und bröckelnder Infrastruktur.“

Acht Milliarden Dollar sollen nun in den Umbau der Terminals gesteckt werden. Weitere 1,5 bis zwei Mrd. Dollar sind dafür vorgesehen, die Straßenanbindung zu verbessern.

Im vergangenen Jahr flogen rund 60 Mio. Passagiere von oder nach JFK. 2030 sollen es 75 Millionen und 2050 dann 100 Millionen sein.