Obama drängt Nachfolger zu umfassender Justizreform

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat die Nachfolgeregierung des Landes zu einer umfassenden Justizreform gedrängt. Es sei noch „viel Arbeit zu erledigen“, um das Strafjustiz- und das Haftsystem zu modernisieren, schrieb Obama heute in der Fachzeitschrift „Harvard Law Review“.

In dem 56-seitigen Beitrag zog Obama zugleich eine Bilanz der eigenen Regierungsarbeit und rief die künftige Führung zu mehr Anstrengungen auf.

2,2 Mio. Menschen in US-Gefängnissen

Die USA könnten es sich nicht leisten, jährlich 80 Milliarden Dollar (76,2 Mrd. Euro) in Inhaftierungen zu stecken und jedes Jahr „600.000 Gefangene zu entlassen ohne ein besseres Programm zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft“, schrieb er.

Auch die „Menschlichkeit“ der 2,2 Millionen Männer und Frauen, die derzeit in US-Gefängnissen sitzen, dürfe nicht ignoriert werden. Die Zeitschrift, in der Obamas 56-seitiger Artikel erschien, wird von Harvard-Studenten herausgegeben.

Obama ist selbst Harvard-Absolvent und war früher auch Leiter des Fachmagazins. Ohne seinen Nachfolger Donald Trump beim Namen zu nennen, forderte er diesen nun zu einer Reform der Strafjustiz auf und dazu, etwa die Überbelegung in vielen US-Gefängnissen anzugehen.

Alternative Strafen für kleinere Vergehen

Er bedauerte zudem, bei der Verschärfung der Waffengesetze als US-Präsident nicht mehr Fortschritte gemacht zu haben. Waffengewalt sei eine „Epidemie, die täglich unser ganzes Land erfasst“, schrieb Obama.

Obama sprach sich zudem für alternative Strafen für kleinere Vergehen aus. In den vergangenen Monaten hatte er die Haftstrafen Hunderter Gefangener umgewandelt, die meisten von ihnen hatten Drogendelikte begangen. Der scheidende US-Präsident regte außerdem an, denjenigen Kriminellen, die ihre „Schuld an die Gesellschaft bezahlt“ hätten, das Wahlrecht zurückzugeben.