Zweigeteilter Start ins Autojahr

Mit der Detroit Auto Show steht die erste große Automesse des Jahres in den Startlöchern. Im Zentrum stehen dabei Modelle, von denen sich die Autokonzerne weiter steigende US-Verkaufszahlen erwarten: Ab Sonntag ist in Detroit somit vor allem Großvolumiges mit vielen PS zu sehen. Neben einem niedrigem Benzinpreis orten Beobachter auch den anstehende Wechsel im Weißen Haus als möglichen verkaufsfördernden Hintergrund. Bei Zukunftsthemen wie autonomem Fahren ist Detroit nicht die erste Adresse in den USA - über den Stand der Dinge wird vielmehr auf der bereits laufenden Elektronikmesse CES in Las Vegas informiert.

