Biathlon: Eberhard startet neues Jahr perfekt

Das Jahr 2017 hat für Österreichs Biathleten in Form von Julian Eberhard perfekt begonnen: Der Salzburger holte sich heute beim Sprint von Oberhof überraschend seinen zweiten Weltcup-Sieg und machte damit ordentlich Stimmung für die Heim-WM im Februar in Hochfilzen. Eberhard hatte diesmal seine Nerven am Schießstand im Griff und beendete damit die Siegesserie des Franzosen Martin Fourcade, der diesmal sein Visier schlecht eingestellt hatte.

