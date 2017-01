Neue Armeeoffensive gegen IS im Westirak

Irakische Streitkräfte haben nach Armeeangaben im Westen des Landes eine neue Offensive gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Bei der Operation in der Provinz al-Anbar sollten Gebiete an der Grenze zu Syrien befreit werden, erklärte der irakische General Abd al-Karim al-Subi heute.

In der Wüstengegend kontrolliert der IS noch immer große Regionen, die er auch als Rückzugsgebiete nutzt. Die Versorgungswege der Terroristen sollten abgeschnitten und damit der Zustrom von Kämpfern aus Syrien unterbunden werden, sagte der General. Die US-geführte internationale Koalition unterstütze die Offensive mit Luftangriffen.

Die Provinz al-Anbar war lange eine Hochburg des IS. Mittlerweile sind die beiden wichtigsten Städte Ramadi und Falludscha aber wieder unter Kontrolle von Regierungskräften.