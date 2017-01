UNO: Lage in Damaskus wegen Wassernot dramatisch

Die Wassernot in der syrischen Hauptstadt Damaskus nimmt dramatische Züge an. Das teilte der UNO-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, heute in Genf mit. „Da spielen sich gewaltige Dramen ab, und uns wird trotzdem der Zugang verwehrt“, monierte Egeland nach einem Treffen mit dem UNO-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura. 5,5 Millionen Menschen seien betroffen.

Regierung und Rebellen machen sich für die Lage gegenseitig verantwortlich. Sie werfen einander Sabotage und Bombardierungen der Wasserversorgungsanlagen vor. Seit zwei Wochen hätten die Menschen kein Leitungswasser mehr und nur noch wenig Trinkwasser, sagte Egeland. Nur für Krankenhäuser, Schulen und Bäckereien gebe es eine Notversorgung. Die Ausbreitung von Krankheiten sei nur eine Frage der Zeit.

15 Tote bei Autobombenexplosion

Bei der Explosion einer Autobombe in der von Regierungskräften kontrollieren syrischen Küstenstadt Dschabla wurden nach Angaben von Aktivisten indes mindestens 15 Menschen getötet. Bei den meisten Opfern handle es sich um Zivilisten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute.

Der regierungstreue Kanal al-Ichbarija berichtete von zehn Toten und 30 Verletzten. Die Bombe sei in einer Einkaufsstraße in der Nähe des Fußballstadions detoniert.