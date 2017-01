US-Geheimdienste erheben Vorwürfe gegen Moskau

Mehrere US-Geheimdienstchefs haben der russischen Führung heute eine direkte Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA vorgeworfen. Nur „Russlands allerhöchste Verantwortungsträger“ könnten für den Datendiebstahl und die Veröffentlichungen verantwortlich sein, erklärten drei Geheimdienstchefs in einem gemeinsamen Statement vor einem Senatsausschuss.

Geheimdienstchefs widersprechen Trump

In der Erklärung widersprachen der Geheimdienstdirektor James Clapper, NSA-Chef Michael Rogers und Pentagon-Abteilungsleiter Marcel Lettre dem künftigen Präsidenten Donald Trump, der eine Einmischung Russlands zu seinen Gunsten bezweifelt.

Russland setze „Informationstechniken“ ein, um die öffentliche Meinung auch in Europa und Asien zu beeinflussen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Geheimdienstverantwortlichen. Der zuständige Ausschuss des US-Senats hatte sie zu einer Anhörung über ihre Erkenntnisse zur Einmischung Russlands vorgeladen.

Cyberangriffe auf Institutionen

Clapper hatte Russland bereits zuvor im Namen der 17 US-Geheimdienstagenturen vorgeworfen, seine Cyberspionage zu intensivieren und zentrale Infrastrukturen anzugreifen. Damit solle das Vertrauen der Öffentlichkeit in Informationen, Dienste und Institutionen untergraben werden.

Die US-Geheimdienste und der scheidende Präsident Barack Obama werfen Russland vor, hinter Hackerangriffen auf die US-Demokraten im Wahlkampf zu stecken. Durch die Veröffentlichung interner Schriftwechsel über die Enthüllungsplattform WikiLeaks seien gezielt die Demokraten belastet und Trump unterstützt worden.