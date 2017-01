USA setzen Sohn von Osama bin Laden auf Terrorliste

Die US-Regierung hat einen Sohn des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden auf ihre Terrorliste gesetzt. Hamsa bin Laden sei in terroristische Aktivitäten involviert, teilte das Außenministerium heute in Washington mit.

Hamsa bin Laden wurde 2015 in einer Audiobotschaft zum offiziellen Mitglied von Al-Kaida ernannt. Darin rief er zu Angriffen auf die Hauptstädte westlicher Länder und ihrer Verbündeter auf, darunter Washington, Paris und Tel Aviv. In einer Aufzeichnung aus dem vergangenen Jahr drohte er mit Angriffen auf Amerikaner in den Vereinigten Staaten und im Ausland.

Geschäfte untersagt

Indem das Außenministerium ihn auf die Terrorliste gesetzt hat, werden Sanktionen gegen den jungen Bin Laden verhängt. Amerikanische Bürger und Firmen dürfen fortan keine Geschäfte mit ihm machen.

Nach Angaben des Außenministeriums wurde Hamsa bin Laden 1989 in Dschidda (Saudi-Arabien) geboren. Andere Quellen geben sein Geburtsjahr mit 1991 an. Osama Bin Laden wurde am 2. Mai 2011 im pakistanischen Abbottabad von einer US-Spezialeinheit getötet.