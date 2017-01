Rallye Dakar: Walkner rast zu Tagessieg

Matthias Walkner hat bei der Rallye Dakar auf der vierten Etappe zugeschlagen. Der Salzburger holte sich bei der 39. Ausgabe des Kultrennens auf dem Abschnitt von Salvador de Jujuy in Argentinien ins bolivianische Tupiza den Tagessieg und katapultierte sich damit in der Gesamtwertung von Rang elf in die Top Drei nach vorne.

