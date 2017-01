Gehirn wächst auch bei Erwachsenen

Ab der Kindheit ist Schluss mit dem Gehirnwachstum, besagt ein alter Grundsatz der Neurobiologie. Stimmt so nicht, schreiben nun Forscher in einer Studie: Die Regionen für Gesichtserkennung verändern sich auch im Erwachsenenalter - und legen an Volumen zu.

Mehr dazu in science.ORF.at