Nähe zu viel Verkehr erhöht Demenzrisiko

Menschen, die an vielbefahrenen großen Straßen wohnen, haben womöglich ein erhöhtes Demenzrisiko. Wie eine heute in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Untersuchung ergab, ist das Krankheitsrisiko für jene, die weniger als 50 Meter entfernt wohnen, signifikant höher. Weltweit sind fast 50 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Die Ursachen gelten als noch nicht hinreichend erforscht.

Mehr dazu in Last für Gesundheitssysteme befürchtet