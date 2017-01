Zittern vor der Polarkälte

Auf Sturmtief „Axel“, der Sturmböen von bis zu 160 Kilometer pro Stunde gebracht hat, folgt ein rekordverdächtiger Kälteeinbruch: Morgen wird in Österreich vielerorts der kälteste Tag seit 2012, die Temperaturen können auf bis zu minus 20 Grad Celsius fallen. In den Bergen steigt die Lawinengefahr. Auch andere europäische Länder sind derzeit von Wetterkapriolen betroffen. Besonders prekär ist die Lage an der Ostsee-Küste.

