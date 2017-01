USA überstellen vier Guantanamo-Häftlinge an Saudi-Arabien

Die USA haben vier Insassen des berüchtigten Gefangenenlagers Guantanamo an Saudi-Arabien überstellt. Das teilte eine Sprecherin des Pentagons gestern mit und bestätigte damit entsprechende Berichte. Die vier Häftlinge stammen aus dem Jemen. Unter ihnen war auch Mohammed Bwazir. Er sollte das Lager schon im Jänner 2016 verlassen, wollte jedoch nicht. Keiner der Männer wurde jemals angeklagt.

Trump will Freilassungen stoppen

Aktuell befinden sich noch 55 Häftlinge in Guantanamo. Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte in Aussicht gestellt, dass in seinen letzten Wochen im Amt weitere Häftlinge das Lager verlassen dürfen. Er konterkariert damit erneut die Vorstellungen seines Nachfolgers Donald Trump. Der Republikaner hatte am Dienstag gefordert, niemanden mehr aus dem Lager auf Kuba zu entlassen. Im Wahlkampf hatte er sogar versprochen, Guantanamo offen zu lassen und es obendrein mit weiteren Häftlingen zu füllen.

Unter George W. Bush errichtet

Das Gefangenenlager war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Justizverfahren festzuhalten. Mindestens 779 Männer wurden seit Öffnung Guantanamos dort eingesperrt.

Von den derzeit inhaftierten Männern haben 19 die Freigabe zur Entlassung. Ein Gremium aus Vertretern mehrerer Ministerien hat entschieden, dass sie keine bedeutende Bedrohung für die Sicherheit der USA darstellen und in ihre Heimat oder in ein anderes Land geschickt werden können.