Diesel-Pkw stoßen mehr Stickoxide aus als Lkw

Moderne Dieselautos stoßen einer Studie des Forschungsinstituts ICCT (International Council on Clean Transportation) zufolge mehr als doppelt so viel giftige Stickoxide (NOx) aus als Lkw oder Busse. Autos der Schadstoffklasse Euro 6 emittieren demnach im realen Betrieb durchschnittlich rund 500 Milligramm NOx pro Kilometer, bei Lastern und Bussen seien es mit 210 Milligramm weniger als die Hälfte. Gemessen am Verbrauch, seien die Pkw-Werte sogar zehnmal so hoch.

